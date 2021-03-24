Москва, , 19:04 — REGNUM Сокращение рабочей недели с пяти до четырех дней создаст больше рабочих мест в экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя подобную инициативу.

«Старое экономическое правило гласит: зачем нанимать двух, если можно нанять трёх. В этом же секрет перевода с пятидневной на четырёхдневную рабочую неделю. Причем переводить желательно всех. Без спекуляций на тему гендерных различий, чтобы все перешли», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, смысл этой операции состоит в том, чтобы иметь больше рабочих мест в экономике, одновременно предоставив людям свободное время, чтобы за счёт этого могла развиваться сфера услуг.

«Также было бы неплохо, если бы у нас появилась почасовая минимальная ставка оплаты труда, чтобы у работодателей не было возможности произвести их любимый маневр с долями ставки», — заявил эксперт.

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