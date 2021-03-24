Москва, , 18:56 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным подразделениям усилить мониторинг ситуации с розничными ценами на нефтепродукты. Об этом сообщает 24 марта пресс-служба ведомства.

«В сложившихся условиях на топливном рынке страны Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью мониторинга является недопущение резкого и необоснованного роста розничных цен на автомобильный бензин.

В пресс-службе ФАС добавили, что в случае выявления при мониторинге признаков нарушений закона «О защите конкуренции», ведомством будут приниматься меры антимонопольного реагирования.