Тюмень, , 18:53 — REGNUM В Тюменской области на фоне общего снижения заболеваемости туберкулезом отмечается рост числа ВИЧ-инфицированных среди впервые выявленных больных. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

В 2020 году количество ВИЧ-инфицированных среди впервые заболевших составило 244 новых случая. Всего на диспансерном учёте ВИЧ-инфицированных в сочетании с туберкулезом состоит 583 человека.

Как правило, у ВИЧ-инфицированных пациентов туберкулёз характеризуется тяжелым течением, отмечают в ведомстве.