Майкоп, , 18:47 — REGNUM В Адыгее из-за снегопадов и налипания мокрого снега на проводах 24 марта произошли отключения в электросетях нескольких районов. Без света остались около 30 тыс. жителей. К 14:00 электроснабжение почти 20 тыс. человек было восстановлено, сообщили в Минэнерго РФ.

К восстановительным работам были привлечены 88 специалистов из 41 бригады. По данным пресс-службы «Россети Кубань», без электроснабжения оказались жители Майкопского, Кошехабльского и Гиагинского районов Адыгеи, а также частично Белореченского района Краснодарского края.

Энергетики планировали восстановить подачу света в дома к 16:00. В настоящее время информации о завершении работ пока нет.

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