Оттава, , 08:55 — REGNUM Канада ввела санкции в отношении девяти граждан России, которых подозревают в отравлении Алексея Навального, его адвокатов и влиянии на граждан РФ, участвовавших в протестах. Об этом 24 марта сообщается в Twitter МИД Канады.

Отмечается, что решение было принято в связи с мерами прежде предпринятыми США, Великобританией и ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Брюссель в качестве очередного повода для антироссийских санкций, с оглядкой на США, осудил решение российского правосудия по скандальному блогеру Алексею Навальному.

Дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что под санкции попали главы Генпрокуратуры РФ, СКР, Росгвардии и ФСИН.