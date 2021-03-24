Брюссель, , 21:35 — REGNUM Евродепутаты призвали Болгарию отказаться от провокационных заявлений в отношении этой станы. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 23 марта.

На последнем этапе рассмотрения отчета группа зеленых и социалистов Европейского парламента внесла предложение закрепить в отчете призыв к Болгарии с просьбой воздержаться от «провокационных заявлений по историческим вопросам. В целом отчет был выдержан в нейтральных тонах.

В Болгарии в ответ обвинили Скопье в несдержанности и провокационных заявлениях в отношении Софии.

Напомним, Болгария наложила вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, требуя уступок по вопросам идентичности.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Албании призвал диаспору участвовать в переписи населения Македонии