Казань, , 18:43 — REGNUM Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус впервые за свою 10-летнюю карьеру в Континентальной хоккейной лиге смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина, информирует портал «Бизнес Online».

Накануне «Ак Барс» одержал победу над «Салатом Юлаевым» в четвертом матче серии и, таким образом, обеспечил себе проход в финал Восточной конференции.

Ранее в КХЛ Доус примерял свитера «Автомобилиста» и «Барыса».

В текущем сезоне Найджел Доус записал на свой счет 43 (23+20) очка в 47 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 5 (3+2) очков в 8 матчах.