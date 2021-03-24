Оттава, , 18:42 — REGNUM Правительство Канады приняло решение о введении персональных санкций в отношении девяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил 24 марта министр иностранных дел страны Марк Гарно.

В канадский санкционный список, в частности, попали глава ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор России Игорь Краснов, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов.

Также санкции введены в отношении первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.