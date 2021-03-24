Москва, , 18:38 — REGNUM Сегодня, 24 марта, председатель попечительского совета хоккейного «Спартака» Александр Якушев поделился своим мнением о решении руководства команды не продлевать соглашение с главным тренером Олегом Знарком еще на один сезон.

«Это обычное явление в спорте: когда тренер не выполняет поставленную перед ним задачу, его освобождают с занимаемой должности.

К этому надо относиться как естественному процессу», — приводит слова специалиста ТАСС.

В минувшем сезоне «Спартак» с восьмого места в Западной конференции смог получить путевку в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в первом раунде, уступив в четырех встречах.