Брюссель, , 18:53 — REGNUM Решения о выводе американского контингента из Афганистана пока нет, заявил 24 марта журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он пояснил, что идёт дальнейшее обсуждение этого вопроса с союзниками Штатов по НАТО. Глава Госдепа также прокомментировал встречу по урегулированию в Афганистане, состоявшуюся в Москве 18 марта с участием представителей Китая, Пакистана и США.

Блинкен «Её итоговое заявление стало очень важным для снижения напряжённости в Афганистане».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тезис о выводе войск, аналогичный сегодняшнему, накануне, 23 марта, транслировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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