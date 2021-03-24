Курск, 24 марта 2021, 18:35 — REGNUM В городе Курчатове (Курская область) 23 марта прошел предпремьерный показ фильма «Чернобыль». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, фильм представил режиссер Данила Козловский.
Съемки проходили в 2019 году в том числе и в городе Курчатове, на закрытых объектах энергоблока АЭС.
Губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил съемочную команду за работу и внимание к теме чернобыльской катастрофы. Он назвал «Чернобыль» «очень хорошим, хоть и тяжёлым» фильмом.
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