Курск, , 18:35 — REGNUM В городе Курчатове (Курская область) 23 марта прошел предпремьерный показ фильма «Чернобыль». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, фильм представил режиссер Данила Козловский.

Съемки проходили в 2019 году в том числе и в городе Курчатове, на закрытых объектах энергоблока АЭС.

«Я очень рад, что мы с моей командой сдержали обещание, которое дали пару лет назад, — приехать сюда и одним из первых показать вам нашу картину. Почему для меня это так важно? Для меня Курчатов и всё, что здесь происходило, стало особенным временем. Думаю, не забуду вашу теплоту, открытость, деликатность и помощь при съемке кино», — сказал режиссер.

Губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил съемочную команду за работу и внимание к теме чернобыльской катастрофы. Он назвал «Чернобыль» «очень хорошим, хоть и тяжёлым» фильмом.

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