Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Россия, а также Иран, Северная Корея и Китай — это военные угрозы для Запада, заявил 24 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен на саммите глав МИД стран НАТО.

Россия оказалась среди стран, представляющих для Запада, по мнению главы американской дипломатии, военную угрозу. Так считают не только в Вашингтоне, сказал Блинкен, но и в НАТО.

Блинкен «Мы все ожидаем, что в обозримом будущем отношения с Россией останутся вызовом для безопасности альянса, но мы можем надеяться, что отношения с ней будут, как минимум, стабильными и предсказуемыми».

Он не отказался при этом вести диалог с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Вашингтона — например, по контролю над вооружениями. Глава Госдепа добавил, что Москва должна ответить «за безрассудные действия, направленные против нас».

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