Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что Европейское космическое агентство ставит недостаточно амбициозные цели. О необходимости разрабатывать возвращаемые ракеты Маск написал в своем Twitter 24 марта.

«Они метят слишком низко. В будущем будут востребованы только многоразовые ракеты, которые можно повторно использовать. Все остальные будут выглядеть как воздушные шары на фоне реактивных самолетов», — прокомментировал Маск статью в Arts Technica, где сообщалось о планах развития космических технологий в Европе.

Напомним, что в материале сообщалось, что Европейское космическое агентство (ESA) выделило $18 000 тысяч на изучение систем запуска, которые будут актуальны после 2030 года.

Отметим, что SpaceX занимается разработкой многоразовой ракеты Starship, предназначенной для длительных межпланетных полетов, главной целью которых является помочь человечеству вернуться на Луну и совершить полёты на Марс и далее. Маск заявил, что компания планирует совершить беспилотный полет на Марс уже в 2024 году, а в 2026 отправить ракету с экипажем. К 2050 году компания надеется создать 1000 ракет.