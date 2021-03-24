Брюссель, , 18:29 — REGNUM Ответные меры Китая на санкции Евросоюза неприемлемы и наносят ущерб европейским институтам. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли, выступая 24 марта на открытии пленарной сессии в Брюсселе.

«Санкции Китая против европейских депутатов наносят ущерб нашей ассамблее», — сказал Сассоли, отметив, что «попытки наказать депутатов за выражение ими своего мнения представляют неприемлемый ответ и угрозу европейским институтам».

«Депутаты Европарламента стоят на стороне жертв насилия, в отношении которых нарушаются права человека, и продолжат защищать эти фундаментальные ценности», — добавил он.

Напомним, накануне министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о введении санкций в отношении физических и юридических лиц из России, Китая, КНДР, Ливии и Южного Судана, причастных, по мнению Брюсселя, к серьёзным нарушениям прав человека.

В частности, санкции были введены против четырёх граждан и одной организации из Китая за «преследование уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

Китайский МИД назвал данное решение грубым вмешательством во внутренние дела страны и объявил о введении ответных ограничительных мер в отношении десяти физических лиц Евросоюза, включая четырёх депутатов Европарламента, а также четырёх европейских организаций.