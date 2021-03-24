Тюмень, , 18:27 — REGNUM В Тюменской области планомерно снижается заболеваемость туберкулезом среди детей и взрослых. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

В 2020 году доля впервые выявленных случаев туберкулеза составила 41,4 на 100 тысяч населения, или 632 новых случая. Это почти на 22% меньше, чем в 2019 году, когда было 809 случаев. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2020 году по сравнению с 2019 годом также снизилась на 20%, всего 24 ребенка.

На учёте по поводу активного туберкулеза в региональном противотуберкулёзном диспансере состоит 1501 человек. Смертность от туберкулёза в Тюменской области сократилась на 19,5%.

Снижение заболеваемости туберкулезом обусловлено скоординированной работой противотуберкулёзной службы региона и общей лечебной сети, отмечают в департаменте.