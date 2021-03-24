Верхняя Пышма, Свердловская область, , 18:24 — REGNUM В УГМК подвели итоги реализации программы трансформации в 2020 году. Общими усилиями предприятия холдинга принесли компании дополнительный экономический эффект в размере 3,8 млрд рублей при плане 3,2 млрд рублей. Всего в программе участвовало восемь предприятий: АО «Челябинский цинковый завод», АО «Сибирь-Полиметаллы», ТОО «Nova Цинк», АО «УК «Кузбассразрезуголь» (филиалы Бачатский, Калтанский и Краснобродский), ООО «Холдинг Кабельный Альянс» (АО «Электрокабель «Кольчугинский завод»), АО «Уралэлектромедь», ПАО «Гайский ГОК» и АО «Учалинский ГОК».

В течение года коллективы предприятий разработали и внедрили 114 инициатив, касающихся технических, технологических, сквозных и организационных аспектов работы. Все реализованные мероприятия направлены на получение чистой прибыли или экономию средств. Работникам, участвовавшим в разработке и реализации инициатив, выплачиваются дополнительные премии в размере пяти процентов от суммы достигнутого экономического эффекта. Размер премиального фонда по итогам 2020 года составил 177,3 млн рублей, работникам выплачено свыше 10 тысяч премий.

Инициативу с наиболее крупным экономическим эффектом по итогам прошлого года реализовали в ТОО «Nova Цинк», где инженеры отдела развития совместно со специалистами обогатительной фабрики увеличили нагрузки на мельницы измельчения. С помощью инструмента «Контроль на коротких интервалах» коллектив выявлял и решал проблемы, препятствующие повышению объема переработки руды. Ежедневно разбирались причины отклонений от цели и разрабатывались корректирующие мероприятия. В результате удалось повысить среднюю нагрузку на мельницы с 58 до 66 тонн руды в час, что принесло предприятию годовой экономический эффект в размере 145,5 млн рублей.