Москва, , 18:24 — REGNUM Книги в России могут подорожать на 20%, передаёт 24 марта РБК.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это связано с дефицитом офсетной бумаги, которая используется для печати иллюстрационно-текстовой продукции. На такой бумаге печатаются брошюры и книги.

Как рассказал гендиректор компании «Дубль В» Михаил Сенаторов, около 80% бумажной продукции, включая офсетную бумагу для печати книг и брошюр, в Россию ввозится из-за рубежа.

Издание отмечает, что в январе этого года импорт бумаги в Россию заметно снизился — из-за пандемии коронавируса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 14,5% в натуральном выражении. Данных за февраль и март текущего года пока нет.