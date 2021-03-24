Владимир, , 18:23 — REGNUM Прокуратура города Владимира проверила жалобы на работу городского транспорта в зимние месяцы и нашла многочисленные нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

ООО «АДМ» допускало нарушения графика движения транспорта, также не обеспечивало выпуска на линию достаточного количества автобусов. Например, 13, 14 и 16 февраля на маршрутах 11С, 12С, 13С транспорт отставал от расписания от 40 минут до двух с половиной часов. На маршрутах № 14, 15, 20, 22, 26 был нарушен интервал движения: пассажирам вместо 10−15 минут приходилось ждать транспорт от часа до двух с половиной часов. На маршрутах № 7С, 11С, 14, 15, 20С, 21С, 22, 25, 26, 27, 28, 29С не хватало транспорта — с 13 по 20 февраля в рейсы не вышли 88 необходимых транспортных средств. Руководителю ООО «АДМ» внесено представление.

Такие же нарушения нашли в работе АО «Владимирпассажиртранс» (маршруты № 2, 4С, 9С, 10С, 24С, 33С), ООО «ОКТО» (№ 11С, 16С, 25, 27), ИП Михайлова (№ 1С, 17) и ИП Тимофеева (№ 3С, 23, 53). Руководители этих организаций и предприниматели также получили представления от прокуратуры.

Также ведомство выявило нарушения в работе администрации города Владимира по организации транспортного обслуживания населения и осуществлению контроля за исполнением хозяйствующими субъектами обязательств, предусмотренных контрактами на выполнение перевозок. За это главе города внесено представление.

Автомобильные дороги в зимний период также содержались ненадлежащим образом: на тротуарах накапливались снежные валы, из-за чего пешеходы не могли передвигаться за пределами проезжей части, дороги долго не чистили от снега. За это руководителю муниципального учреждения «Центр управления городскими дорогами» внесено представление, а в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».