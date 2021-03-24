Екатеринбург, , 18:21 — REGNUM Свердловская область в ближайшее время ожидает сразу несколько партий вакцины от коронавируса «Спутник V» — до нескольких десятков тысяч доз. Такие данные привёл заместитель губернатора Павел Креков на заседании регионального оперштаба, сообщает региональный Департамент информполитики.

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Заседание провёл первый заместитель губернатора Александр Высокинский. «Эпидситуация в регионе стабильна. Тем не менее мы должны сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность людей, сформировать запас прочности для системы здравоохранения региона. И в этом плане важнейшее значение имеет процесс вакцинации. Вакцина в Свердловскую область продолжает поступать», — сказал он.

Одним из решений оперштаба стало распределение поступающей вакцины в первоочередном порядке в те территории, которые могут оказаться отрезанными от «большой земли» после начала весеннего половодья. Таких населённых пунктов немного, и число жителей в них невелико. Однако именно им предстоит оперативно сделать прививки.

Как ранее сообщал губернатор Евгений Куйвашев, начало паводков в Свердловской области ожидается с конца апреля до первых дней июня — в зависимости от территории региона.

Подтопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения не прогнозируется. На случай, если какие-то населённые пункты Среднего Урала окажутся отрезанными, запланировано создание лодочных и паромных переправ. Региональные и местные власти заранее закупают продукты, лекарства и товары первой необходимости для таких территорий.