Москва, , 18:21 — REGNUM После зимы в Москве расконсервировали светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно», сообщает 24 марта пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Сегодня расконсервировали после зимы уникальный светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно», — рассказали в пресс-службе, пояснив, что это гидросооружение единственное в Москве, которое на зиму закрывают надувным куполом.

Перед началом работы фонтана его промоют спецраствором и проверят.

По словам вице-мэра столицы Петра Бирюкова, которые приводит пресс-служба, фонтан состоит из 82 насосов, около 4 тыс. светильников и музыкальной установки. Уточняется, что на подготовку оборудования и промывку требуется примерно две недели.