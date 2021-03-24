Екатеринбург, , 18:14 — REGNUM Система платных парковок в Екатеринбурге начнёт работать уже до конца II квартала 2021 года. Об этом заявил глава городского комитета по транспорту Игорь Ощепков журналистам.

Как передаёт интернет-газета Znak, в скором времени будет налажена система взаимодействия между мэрией и полицией, что позволит получать в автоматическом режиме сведения о владельцах автомобилей из подразделений ГИБДД.

«Конечно, это больная тема, но автомобилисты должны понимать: если остановился на платном парковочном пространстве — надо его оплатить», — сказал Ощепков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе произошёл скандал из-за платной парковки. Предприниматели захватили землю возле одного из жилых комплексов, оборудовали там шлагбаум, поставили будку и теперь требуют с жильцов денег за парковку.

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