Париж, , 18:06 — REGNUM Четверо экс-топ-менеджеров McDonald's задержаны во Франции по делу о налоговом преступлении, ущерб от которого оценивается французскими властями в €300−600 млн, сообщает 24 марта Agence France-Presse.

Уточняется, что в полицию попали бывшие руководители европейских филиалов сети McDonald's: экс-глава филиала в Европе Дени Эннекене, экс-глава французского филиала Жан-Пьере Пети, финансовый директор и замгендиректора этих компаний.

В Париже проведён допрос задержанных: их делом занимается Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Франции. Все четверо проходят по делу об уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, руководство филиала McDonald's во Франции допустило нарушения при заключении сделки с головным офисом McDonald's. Часть прибыли французов должна была идти в США — и таким образом Франция недополучила часть налогов.