Тамбов, , 18:05 — REGNUM В Тамбовской области с 1 по 30 апреля пройдёт XXXIX Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова. Концерты классической музыки состоятся на разных площадках региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Фестиваль пройдет в преддверии большого события — празднования 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отмечает, что творческое наследие Рахманинова, черпавшего вдохновение на тамбовской земле, занимает особое место в российской культуре. Поэтому важно, чтобы как можно больше зрителей смогли прикоснуться к творчеству великого композитора. В этом и заключается главная миссия Рахманиновского фестиваля — сделать встречи с выдающимися музыкантами и наследие Рахманинова доступными как можно большему количеству зрителей.

После долгого перерыва жители и гости региона вновь смогут насладиться классической музыкой в исполнении выдающихся мастеров. Живые концерты пройдут на разных площадках региона. Несмотря на все сложности прошлого года, удалось сохранить намеченную ранее программу и его традиции. Как всегда, в афише — разные исполнители и разные музыкальные жанры, творческие работы тамбовских коллективов.

Впервые в этом году параллельно с главным Рахманиновским фестивалем, пройдет Всероссийский детский фестиваль искусств им. С. В. Рахманинова. С инициативой учредить новый творческий проект для поддержки одаренных детей выступил губернатор Александр Никитин. В течение двух недель для одаренных ребят будет работать творческая школа. Но самое главное — юные таланты смогут выступить на торжественном закрытии фестиваля.

Программа фестиваля начнется с традиционного «Рахманиновского вечера», который состоится в день рождения великого композитора, 1 апреля, в областном краеведческом музее. В нем примут участие музыкальные деятели Тамбовщины, откроются выставки, пройдет демонстрация фрагментов из фильмов о композиторе, прозвучат стихи тамбовских поэтов, участников сборника «Венок Рахманинову».

Торжественное открытие фестиваля состоится 3 апреля в 18:00 на сцене Тамбовского драматического театра. В исполнении народного артиста России Николая Луганского прозвучат произведения Бетховена, Дебюсси и Рахманинова.

6 апреля в 17:00 в Уваровском городском Дворце культуры «Дружба» в рамках «Рахманиновских хоровых сезонов» зрителей ждёт встреча с камерным хором имени Сергея Рахманинова. Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Козляков, солист — лауреат международных конкурсов, солист Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац Денис Болдов. Зрителей ждёт встреча с популярной классикой, песнями известных советских композиторов, русскими народными песнями.

В числе участников фестиваля в этом году — мужской вокальный ансамбль Style Sound под руководством Ярослава Черникова. В исполнении коллектива прозвучит русская духовная и народная музыка. Концерт состоится в Рахманиновском зале ТГМПИ им. Рахманинова 10 апреля в 15:00.

Организаторы отмечают, что ярким событием фестиваля станет юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов «Россияне» под руководством заслуженного деятеля искусств России, профессора Юрия Храмова. Он состоится 18 апреля в учебном театре ТГУ им, Державина в 16:00. В программе концерта — произведения Рахманинова и исполнение «Эпической поэмы» Валерия Кикты на темы крестьянских песен Тамбовщины. Это сочинение посвящено 30-летнему юбилею оркестра.

19 апреля в 18:00 в историко-культурном музейном комплексе «Усадьба Асеевых» состоится вечер фортепианной музыки. Солист — лауреат международных конкурсов Наиль Мавлюдов. В программе — произведения Франца Шуберта, Ференца Листа и Модеста Мусоргского. Здесь же 24 апреля состоится вечер камерной музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов Анны Кортавенко (скрипка) и Вадима Галушки (фортепиано).

Ряд мероприятий состоится в ТГМПИ им. Рахманинова. 21 апреля здесь пройдёт концерт мужского вокального ансамбля «Дорос» (руководитель — Константин Сенченко). Прозвучат произведения баллады, русские и еврейские народные песни, романсы, духовные стихи. 27 апреля институт приглашает на вечер фортепианной музыки, на котором выступят лауреаты международных конкурсов Арсений Тарасевич-Николаев (Москва), Наталья Осинцева (Москва). 29 апреля будет представлена программа концертного духового оркестра «От классики до джаза» (художественный руководитель и главный дирижёр Дмитрий Чернов, дирижёр Роман Петров). Все программы в институте в рамках Рахманиновского фестиваля начнутся в 18:30.

Закрытие XXXIX Международного музыкального фестиваля имени Сергея Рахманинова состоится 30 апреля в 18:30 на сцене Тамбовского драматического театра. Она откроется детским концертом, во втором отделении зрителей порадует своим творчеством объединенный оркестр русских народных инструментов ДМШ № 2 Тамбова и колледжа при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова (дирижеры — Алексей Моргунов, Алексей Артемьев). В программе — произведения Сергея Рахманинова, оригинальные произведения для оркестра русских народных инструментов, джазовые произведения и обработки народных мелодий. В концерте примут участие одарённые дети Тамбовщины, в том числе победительница телевизионного конкурса «Синяя птица» Настя Тюрина.

С 15 мая по 5 июня в музее-заповеднике Сергея Рахманинова «Ивановка» тоже состоится цикл мероприятий с выставками, экскурсиями, концертами классической музыки, фольклором, эстрадной программой: «Сиреневый вечер в Ивановке» (15 мая), «Сиреневая ночь в Ивановке» (22 мая), международный музыкальный фестиваль «Музыкальное лето в Ивановке» (5 июня).

Традиционные музыкально-литературные праздники состоятся и в селе Старая Казинка Мичуринского района, районном поселке Знаменка Петровского района, в Бондарском, Староюрьевском и Пичаевском районах.

Организаторы подчёркивают, что все концерты будут проходить с соблюдением действующих коронавирусных ограничений. Запланированы также и онлайн-трансляции концертов.