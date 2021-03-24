Турин, Италия, , 18:03 — REGNUM Сегодня, 24 марта, испанский портал Marca сообщил, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал».

По данным источника, Роналду готов покинуть итальянский клуб в случае, если поступит предложение от «сливочных». Это объясняется тем, что португальский футболист недоволен сложившейся ситуацией в клубе. Он считает назначение Андреа Пирло на пост главного тренера неудачным шагом со стороны руководства команды, что было доказано временем.

Его также не устраивают напряженные отношения с руководством, медиа и болельщиками. Роналду подвергается критике с их стороны, несмотря на то, что забивает почти в каждом матче.

36-летний форвард убежден в том, что сможет принести пользу «Реалу».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Криштиану отличился 23 голами в 24 матчах, а также записал на свой счет три голевые передачи.