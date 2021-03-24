Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM В Петербурге приступили к проработке вопроса о создании единого памятника всем жертвам эпидемии COVID-19. Ранее с таким предложением к Смольному обратилась Межведомственная медицинская рабочая группа при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

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«Глава Комитета по социальной политике Санкт-Петербурге Александр Ржаненков по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова провел совещание по вопросу установки в городе памятника всем жертвам эпидемии», — сообщили 24 марта в пресс-службе комитета по соцполитике.

Напомним, в начале марта в Петербурге открыли памятник медицинским работникам, погибшим в пандемию, — «Печальный ангел». Но, по мнению самих медиков, нужен памятник всем тем, кто честно выполнял свой профессиональный и служебный долг и погиб от ковида в 2020—2021 годах. Речь идет об учителях, сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работниках, работниках коммунальных служб и других структур.

«Участники совещания пришли к общему мнению, что будущий памятник должен стать символом объединения общества в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметили в Смольном.

В ходе совещания представители различных комитетов и общественной палаты Петербурга обсудили порядок взаимодействия установке произведений монументального искусства, необходимость проведения конкурса на эскиз памятника и общественного обсуждения вариантов мемориала и возможных мест его установки. Сформирован пакет предложений, который будет представлен губернатору Санкт-Петербурга.

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