Москва, , 17:59 — REGNUM Экономисты и бизнесмены считают, что Банк России должен продлить меры по поддержке граждан, у которых выявили коронавирус или снизились доходы из-за распространения инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявили в «Партии Роста».

«Рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для тех, у кого выявили COVID-19 или существенно упали доходы из-за пандемии, теряют силу с 31 марта, — отметили в партии. — ЦБ постановил не начислять таким клиентам неустойку. Заёмщики были вправе подать заявления о реструктуризации с 1 января по 31 марта 2021 года».

Комментируя эту ситуацию, юрист, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Татарии Руслан Шаймухаметов заявил, что экономика еще не восстановилась, а стало быть, отменять реструктуризацию пока рано. По его мнению, эту реструктуризацию надо продлить еще на полгода. Если этого не сделать, то, как полагает эксперт, Россию ждет непрекращающийся рост банкротств.

С ним согласен и предприниматель, зампред «Партии Роста» Сергей Демин. Он призвал не забывать, что уровень безработицы по итогам 2020 года остается на 6%, а следовательно, надо сохранить лояльный подход к заемщикам как минимум до конца 2021 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшее время может произойти всплеск банкротств.

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