Киев, , 17:58 — REGNUM Многие политики и лидеры общественного мнения на Украине приносят вред процессу вакцинации своими заявлениями, заявил 24 марта мэр Днепропетровска Борис Филатов, который сам вакцинировался от COVID-19 индийской вакциной.

Филатов заявил, что государство обязано проводить четкую информационную политику в отношении вакцинации.

«Или хотя бы как минимум закрыть рот народным депутатам и прочим большим начальником, которые ничего не смыслят в медицине… Как правило, они вообще ни в чем не смыслят, но страдают словесным поносом и продолжают комментировать любое событие в стране и мире. Про вакцинацию обязаны говорить доктора, а не «лидеры общественного мнения», — заявил мэр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что поставка на Украину следующей партии вакцины CoviShield (индийская «реплика» вакцины AstraZeneca) может быть отложена на неопределенный срок из-за информационной кампании, развернутой против этого препарата. Пока процесс вакцинации в стране идет только этим препаратом, и непонятно, какая еще вакцина может быть поставлена в страну в ближайшее время.