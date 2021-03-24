Тамбов, , 17:58 — REGNUM В Тамбовской области 24 марта подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 766 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 26 тыс. 320 пациентов, в том числе 105 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 393 человека.