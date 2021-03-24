Минск, , 17:56 — REGNUM Академия управления при президенте Белоруссии временно лишилась возможности использования своего официального сайта. Хакеры выдвинули политические требования в обмен на возврат доступа к сайту.

«Террористы от власти похищают наших детой, пытают и калечат наших близких и друзей, а мы не готовы смириться с фашизмом на наших улицах, дворах, в наших домах. До прекращения террористических актов со стороны власти мы будем останавливать работу различных учреждений. Академия президента попала и этот список», — говорилось в сообщении, опубликованном 24 марта на сайте учреждения образования.

Свои действия неизвестные объяснили стремлением сохранить свою «национальную историю». Они также обозначили свои требования: «Освобождения всех политзаключенных. Отставки узурпатора власти Лукашенко. Проведения новых, честных и открытых выборов».

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«Обращайтесь к вашим избранным представителям, в администрацию президента, МВД, СК, КГБ и тоже требуйте от них выполнить вышеперечисленное. Только после выполнения ВСЕХ требовании ключ будет опубликован на нашем Телеграм-канале», — было заявлено в сообщении, опубликованном на сайте АУ при президенте Белоруссии.