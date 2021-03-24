Москва, , 18:02 — REGNUM Глава Росгвардии Виктор Золотов 24 марта подписал приказ о создании института замполитов. Пользователи социальной сети Twitter активно обсуждают его решение.

«Приказ то он издал, а вот где кадры брать будет?» —интересуется Александр.

«Изначально Росгвардии необходимо принять устав. А то половина к полиции относится, половина к министерству обороны. Не понимаю, как в правовом светском государстве может существовать такая неопределенная структура», — считает пользователь СовестьДжека.

«Неужели росгвардейцы не читают новости. можно же загуглить, что такое замполит и понять к чему все идет! Основная задача замполита позднего периода существования СССР заключалась в идеологической обработке личного состава» , — напоминает Сергей Высоцкий.

«Будут следить за соблюдением капиталистической идеологии?»— иронизирует Dmitry SPb.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что с 2018 года сотрудники ведомства выполнили на территории Сирии около 10 тыс. разных боевых задач. Также он добавил, что за этот период примерно 6 тыс. военнослужащих Росгвардии получили на территории арабской республики боевой опыт.

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