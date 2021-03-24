Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили гражданина Александра Кобелянского, который сбросил с балкона четвертого этажа свою собаку. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе городской прокураторы. Это преступление вызвало взрыв возмущения в обществе.

Суд установил, что днем 25 июня 2019 года Кобелянский решил избавиться от своей собаки по кличке «Гром». Для этого он намотал вокруг шеи животного скотч и сбросил собаку с балкона четвертого этажа дома на улице Зины Портновой. Однако собака выжила.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обрушение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье»).

«Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил виновного к 1 году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10%, — уточнили в надзорном ведомстве. — Приговор в законную силу не вступил».