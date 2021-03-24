Санкт-Петербург, 24 марта, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили гражданина Александра Кобелянского, который сбросил с балкона четвертого этажа свою собаку. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе городской прокураторы. Это преступление вызвало взрыв возмущения в обществе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Суд установил, что днем 25 июня 2019 года Кобелянский решил избавиться от своей собаки по кличке Гром. Для этого он намотал вокруг шеи животного скотч и сбросил собаку с балкона четвертого этажа дома на улице Зины Портновой. Однако собака выжила.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье»).

«Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил виновного к 1 году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10%, — уточнили в надзорном ведомстве. — Приговор в законную силу не вступил».