Владимир, , 17:53 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 24 марта зарегистрировано 985 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

За последние сутки были подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 26 тыс. 573 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области за сутки выявлены 77 носителей коронавируса