Москва, , 17:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения. Документ опубликован 24 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет на продажу гаджетов без отечественного софта вступил в силу в России с начала 2021 года.

Подписанный президентом закон предусматривает ответственность за несоблюдение данного требования в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.

Новый закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.