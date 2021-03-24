Красногорск, , 17:52 — REGNUM В Московской области задержан предполагаемый водитель автомобиля Mercedes, попавшего в смертельное ДТП в Москве. Об этом 24 марта сообщает телеграм-канал Life Shot.

По данным источников канала, задержанного поймали в Московской области и сейчас везут на допрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Москве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли люди. Mercedes сначала врезался в припаркованный автомобиль, а потом сбил двух женщин. Одна из них скончалась по дороге в больницу, вторая — в реанимации.

Предполагаемый виновник аварии, водитель, покинул место происшествия и скрылся. Машина зарегистрирована на сына бизнесмена.