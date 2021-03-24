Киев, , 17:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 марта, ввел в действие ранее принятое решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о «стратегии деоккупации Крыма и Севастополя».

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в документе, Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения «временно оккупированной территории и восстановлению на этой территории конституционного строя Украины».

Согласно источнику, Киев будет апеллировать к положениям Будапештского меморандума, согласно которому после отказа от ядерного оружия Украине гарантировали безопасность.»Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины», — говорится в стратегии.

Офис президента подчеркивает, что документ является «ясным сигналом» международному сообществу.

Теперь правительство Украины должно разработать план реализации «стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма», на основе которого потом соответствующие государственные органы подготовят и реализуют соответствующие меры.

ИА REGNUM напоминает, что 10 марта СНБО Украины официально утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма, подчеркнув, что первый фундаментальный документ, принятый Украиной, который дает чёткий распорядок, каким образом Украина будет двигаться в вопросах «деоккупации Крыма». Офис Зеленского не поясняет, с чем связана столь значительная задержка в окончательном утверждении документа.