Владимир, 24 марта 2021, 17:51 — REGNUM Во Владимирской области 24 марта подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 495 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 573 пациента, в том числе 65 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 985 человек.