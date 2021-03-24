Липецк, , 17:49 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 24 марта.

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Всего в регионе было зарегистрировано 502 летальных случая.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 578 человек.

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