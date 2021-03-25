Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 марта провел переговоры с коллегами из Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия). Обсуждались угрозы со стороны Китая и России, сообщается 24 марта на сайте госдепартамента.

«Блинкен сказал, что так как НАТО играет большую роль в обеспечении коллективной безопасности, альянс должен своевременно реагировать на угрозы со стороны России и Китая», — сообщается на сайте.

Отмечается, что Блинкен также поздравил Вышеградскую группу 30-летием.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО не пришли к единому мнению по поводу проекта газопровода «Северный поток — 2».

Решения в НАТО принимают путем консенсуса. В то время как США выступили решительно против газопровода, другие государства поддержали этот проект. «Поэтому НАТО не сформировало единую позицию по «Северному потоку — 2», — объяснил Столтенберг и добавил, что членам альянса стоит продолжить выполнять ключевые задачи, несмотря на возникшие разногласия.