Липецк, , 17:47 — REGNUM В Липецкой области 24 марта подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 996 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 23 тыс. 578 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 173 — за последние сутки. 502 человека скончались.