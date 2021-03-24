Тамбов, , 17:47 — REGNUM Тамбовская область включилась в реализацию проекта по созданию межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов провёл рабочую встречу с представителями самарского «Института регионального развития» Tambov.gov.ru

Тамбовская область вместе с Самарской, Ульяновской, Пензенской областями и Мордовией выступила соучредителем НОЦ «Инженерия будущего». Цель проекта — развитие инновационных производств, внедрение современных технологий в разные сферы жизни, формирование благоприятной среды для проживания людей.

Сегодня, 24 марта, первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов провёл рабочую встречу с представителями АНО «Институт регионального развития» Самарской области — управляющей компанией научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межрегионального взаимодействия и сотрудничества, в том числе возможность организации совместных научных исследований, направленных на технологическую модернизацию промышленности, цифровизацию сферы агропромышленного комплекса, вопросы формирования инновационной инфраструктуры и трансфера технологий в субъектах — участниках НОЦ.

«Деятельность научно-образовательного центра будет направлена на создание новых конкурентоспособных технологий для реального сектора экономики. Эта рабочая встреча стала очередным шагом в развитии межрегионального сотрудничества, реализации национального проекта «Наука» по созданию научно-образовательных центров, эффективной коллаборации ведущих университетов и предприятий реального сектора производства», — подчеркнул Олег Иванов.

Участником НОЦ от региона является Тамбовский государственный технический университет, который обеспечивает подготовку кадров для крупнейших промышленных предприятий не только области, но и страны. Университет работает по трем направлениям деятельности НОЦ. В рамках программы «Умное агро» разрабатываются системы управления движением мобильных наземных роботизированных комплексов и тракторов. Планируется создание отечественных сенсоров и средств оптико-электронного контроля, позволяющих определять качество почвы, распознавать вид растений и качество их растительных тканей. Цель — повышение урожайности сельскохозяйственных культур, снижение затрат всех видов ресурсов в сфере АПК.

Второе направление — «Медицинские технологии». Проект «Цифровая платформа создания новых продуктов персонализированной медицины» позволит осуществить выход на рынки цифровых и аппаратных решений в медицине. Это поиск новых методов индивидуального лечения и реабилитации, в том числе пациентов, перенесших заболевание COVID-19. Уже разработана концепция тренажерного комплекса для реабилитации пациентов, перенесших бронхолегочные заболевания.

По направлению «Новые материалы» идет разработка технологий получения графена, оксида графена, а также создание экспериментального промышленного производства этих материалов. В этом направлении у Тамбовщины есть шанс занять более 80% российского рынка графеновых материалов.