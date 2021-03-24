Курск, 24 марта 2021, 17:45 — REGNUM В Курской области по состоянию на 24 марта зарегистрировано 539 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждены шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 30 тыс. 85 пациентов, в том числе 101 — за последние сутки.
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