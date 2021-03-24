Манчестер, Великобритания, , 17:44 — REGNUM Согласно информации портала The Telegraph от 24 марта, «Манчестер Сити» всерьез задумался о покупке нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно.

«Манчестер Сити» считает своим главным соперником в борьбе за трансфер норвежского вундеркинда мадридский «Реал». Ожидается, что в гонку также вступит лондонский «Челси», но, по мнению источника, мадридский клуб предпримет больше усилий для покупки 20-летнего футболиста.

Главной целью «Манчестер Сити» на ближайшее трансферное окно является найти достойную замену Серхио Агуэро, который, вероятно, покинет британский клуб по истечении контракта.

В текущем сезоне на счету Холанда 21 гол и 4 голевые передачи в 21 матче чемпионата Германии.