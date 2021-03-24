Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Ракетные пуски, которые Северная Корея провела 21 марта, «подпадают под категорию нормальной военной деятельности и не соответствуют порогу реагирования Совета национальной безопасности», заявил 24 марта представитель Госдепа США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта Пхеньян провёл тестовый пуск двух крылатых ракет. Официального комментария из Пхеньяна не последовало.

Позже американская разведка распространила через СМИ информацию о пусках, её подтвердили в Сеуле. Добавим, что при новой американской администрации это первые ракетные испытания Северной Кореи.

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