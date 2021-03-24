Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM Повышения стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга стоит ожидать не ранее 2022 года, заявил глава городского комитета по транспорту Игорь Ощепков журналистам.

По словам чиновника, вопрос рассмотрят в конце 2021 года или начале 2022 года. Проезд подорожает на 1−2 рубля.

«Может, нужно рассмотреть вопрос ежегодного повышения на один рубль», — цитирует Ощепкова интернет-газета Znak.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о скором повышении проезда заявил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

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