Екатеринбург, 24 марта 2021, 17:48 — REGNUM Повышения стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга стоит ожидать не ранее 2022 года, заявил глава городского комитета по транспорту Игорь Ощепков журналистам.
По словам чиновника, вопрос рассмотрят в конце 2021 года или начале 2022 года. Проезд подорожает на 1−2 рубля.
«Может, нужно рассмотреть вопрос ежегодного повышения на один рубль», — цитирует Ощепкова интернет-газета Znak.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о скором повышении проезда заявил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.
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