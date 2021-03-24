Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:51 — REGNUM В Ленинградскую область поступила крупная партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Госпредприятие «Ленфарм» 24 марта получило 11 800 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Коробки вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В ближайшие дни препарат доставят по районным больницам для продолжения вакцинации», — уточнили в областной администрации.

Таким образом с начала прививочной кампании в Ленинградскую область поступило 76 522 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Привито всего, с учётом поставок вакцины в медсанчасть №38 ФМБА России (город атомщиков Сосновый Бор), 62 697 человек, в том числе 3020 медицинских работников, 2060 работников образования, 850 работников соцзащиты, 740 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 40 582 человека (64,7% от всех привитых), — пояснили ИА REGNUM в комздраве Ленобласти. — В предыдущие сутки привито 2240 человек, в том числе 1734 человека закончили вакцинацию».

Накануне в Ленобласть после затянувшейся паузы поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции объемом 4400 доз. Напомним, на предыдущей неделе вакцинацию в регионе фактически пришлось приостановить из-за дефицита препарата.

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