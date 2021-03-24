Барселона, Испания, , 17:39 — REGNUM Сегодня, 24 марта, полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо успешно перенес вторую операцию на колене, из-за проблем с которым футболист не играет с конца декабря. Об этом сообщает портал Esport3.

По данным источника, бразильский хавбек прибыл в Катар для прохождения медицинского обследования и второй операции на мениске. В результате первой операции футболист чувствовал сильный дискомфорт в области колена, сейчас колено должно восстанавливаться быстрее и менее болезненно.

В клубе уверены, что Коутиньо сможет присоединиться к полноценному игровому процессу через месяц.

В текущем сезоне на счету бразильца 14 матчей в составе «Барсы», в которых он набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».