Москва, , 17:40 — REGNUM Курс национальной валюты играет для населения России значительную роль по той причине, что его падение приводит к росту цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Такая связь между курсом национальной валюты и инфляцией характерна не для всех стран», — отметил эксперт.

В качестве примера он привел США, а также ряд стран Евросоюза и Японию, где инфляция не сильно меняется в зависимости от роста или падения курса национальной валюты. Связано это с тем, что структура экспорта и импорта в России ассиметрична. РФ экспортирует в основном сырье, а закупает готовую продукцию.

«В таких условиях ослабление рубля вызывает сильный рост инфляции. А в США и Евросоюзе структура экспорта и импорта более симметрично. Поэтому в развитых странах даже сильные изменения курса национальной валюты на потребительскую инфляцию влияют слабо», — объяснил собеседник ИА REGNUM.

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