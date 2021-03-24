Киев, , 17:35 — REGNUM Поставка на Украину следующей партии вакцины CoviShield (индийская «реплика» вакцины AstraZeneca) может быть отложена на неопределенный срок из-за информационной кампании, развернутой против этого препарата.

Об этом сообщил 24 марта депутата Рады, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, ссылаясь на письмо от посольства Индии.

Радуцкий отмечает, что в обращении подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов в целом и вакцины CoviShield в частности.

По его словам, теперь министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин.

ИА REGNUM напоминает, что 23 февраля на Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield в 500 тыс. доз. Пока процесс вакцинации в стране идет только этим препаратом. Всего Украина законтрактовала 1,5 млн доз вакцины производства Индии. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские врачи массово отказываются от получения прививок индийской вакциной CoviShield, потому что «говно привезли».

23 марта в Одесской области умерла военнослужащая ВСУ, которой несколько дней назад сделали прививку против коронавируса, но власти утверждают, что с процессом вакцинирования её смерть никак не связана.