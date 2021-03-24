Киев, 24 марта, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Поставка на Украину следующей партии вакцины CoviShield (индийская «реплика» вакцины AstraZeneca) может быть отложена на неопределенный срок из-за информационной кампании, развернутой против этого препарата.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Об этом сообщил 24 марта депутат Рады, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, ссылаясь на письмо от посольства Индии.

Радуцкий отмечает, что в обращении подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов в целом и вакцины CoviShield в частности.

По его словам, теперь министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин.

ИА REGNUM напоминает, что 23 февраля на Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield в 500 тыс. доз. Пока процесс вакцинации в стране идет только этим препаратом. Всего Украина законтрактовала 1,5 млн доз вакцины производства Индии. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские врачи массово отказываются от вакцинации индийской вакциной CoviShield, потому что «говно привезли».

23 марта в Одесской области умерла военнослужащая ВСУ, которой несколько дней назад сделали прививку против коронавируса, но власти утверждают, что с процессом вакцинации её смерть никак не связана.